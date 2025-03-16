ارض مدينة ألعاب الناصرية.. مخطط استحواذ بوثائق مزورة

شفق نيوز/ أكد قائممقام قضاء مدينة الناصرية، منير البكاء، يوم الاحد، وجود هناك جهات تسعى للسيطرة على أرض مدينة الألعاب وسط مركز المحافظة بوثائق مزورة.

وقال البكاء في مقطع فيديو ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "على الرغم من توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بايقاف العمل وارجاعها لإبناء الناصرية، إلا ان هناك من يحاول مرة اخرى توزيع هذه الارض كمجمع استثماري".

وأوضح، أن "اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لم تنجز أعمالها لغاية الآن"، لافتا إلى أن "أرض مدينة العاب الناصرية هي ملك لأبناء الناصرية حصرا لا غير، وان الأوراق التي بحوزة الجهات التي تسعى للسيطرة عليها هي أوراق مزورة".

وكان مصدر مطلع في ذي قار، كشف لوكالة شفق نيوز، العام الماضي، أن مستثمراً لمدينة ألعاب مدينة الناصرية وسط مركز المحافظة قام بهدم جدرانها لتحويلها إلى مشروع تجاري، فيما هدد ناشطون مدنيون بالتصعيد احتجاجاً على سلبهم المتنفس الوحيد لأهالي المنطقة.

وقد أغلقت مدينة الألعاب في الناصرية، أبوابها منذ عدة سنوات لأسباب مجهولة، وهو ما أثار استياء الأهالي كونها المتنفس الوحيد لهم.