ارتفعت الى 40.. ذي قار تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس الحمى النزفية وشفاء 20 حالة

شفق نيوز / أفاد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار، اليوم السبت، بارتفاع إصابات الحمى النزفية في المحافظة لتبلغ مستوى قياسي، فيما سجلت حالات شفاء جديدة بالمرض أيضاً.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "المحافظة سجلت 4 إصابات جديدة بفيروس الحمى النزفية الخطير، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 40 حالة اصابة، منهم 8 أشخاص توفوا نتيجة الإصابة به".

وأضاف المصدر، أنه "بالرغم من هذه الإصابات، فقد شهدت المحافظة تسجيل 20 حالة شفاء تام من المرض".

وكانت ذي قار سجلت، في 14 أيار 2022، ارتفاعاً في أعداد المصابين بالحمى النزفية إلى 34 حالة، منذ تفشي الفيروس في محافظة ذي قار.

وتسجل محافظة ذي قار منذ أيام عدة إصابات بالحمى النزفية لتتصدر باقي المحافظات العراقية التي ما زالت أغلبها خالية من هذا المرض، فيما اتخذت محافظات البلاد كافة، إجراءات وقائية وتدابير محكمة لمواجهة "الحمى النزفية"، ومحاولة منع ظهوره في عدد منها، وذلك رغم عدم معرفة كيفية مكافحته بشكل كامل.

يأتي ذلك في وقت كانت قد أعلنت فيه وزارة الزراعة العراقية، السيطرة على البؤر المسببة للإصابة بمرض "الحمى النزفية"، وذلك من خلال مكافحة حشرة (القراد) الوسيط الناقل للوباء من الحيوان إلى الإنسان، حسب قولها.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة كالاختلاط مع الماشية، أو عن طريق جزر المواشي المصابة بالمرض.