ارتفاع منسوب دجلة يقطع مياه الشرب عن 10 أحياء في الموصل

شفق نيوز- نينوى

أعلن مدير ماء نينوى مؤيد صادق، اليوم الخميس، خروج مشروع ماء الساهرون عن الخدمة في منطقة يارمجة الشرقية جنوب شرقي الموصل، نتيجة تضرر هيكل السحب بسبب ارتفاع منسوب نهر دجلة.

وقال صادق لوكالة شفق نيوز، إن المشروع كان يغذي نحو عشرة أحياء سكنية، بينها سومر، الوحدة، فلسطين، يارمجة الشرقية، الغفران، شيماء، الصحة الأولى، والصحة الثانية، إضافة إلى مناطق مجاورة.

وأضاف أن التوقف سيؤدي إلى انقطاع مياه الشرب عن هذه الأحياء مؤقتاً، مبيناً أن المديرية باشرت بإجراءات عاجلة لمعالجة الخلل الفني والعمل على توفير بدائل مائية لضمان استمرار التجهيز خلال الأيام المقبلة.

وأكد أن فرق المديرية تتابع الموقف ميدانياً بالتزامن مع ارتفاع مناسيب نهر دجلة، مشيراً إلى أن الحلول البديلة ستُفعّل تباعاً لتقليل تأثير الانقطاع على السكان.

وكانت مصادر مطلعة قد أبلغت وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم، بارتفاع منسوب نهر دجلة بسبب زيادة إطلاقات سد الموصل إلى 2500 متر مكعب في الثانية.