ارتفاع ملحوظ في عدد اجازات البناء والترميم للقطاع الخاص خلال 2022

شفق نيوز/ كشفت وزارة التخطيط، يوم الاثنين، عن تسجيل زيادة ملحوظة في عدد اجازات البناء والترميم الممنوحة للقطاع الخاص خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "التقرير السنوي الذي اعدّته مديرية إحصاءات البناء والتشييد في الجهاز المركزي للإحصاء، اظهر ان نسبة الزيادة المتحققة في عدد الاجازات الممنوحة للقطاع الخاص في مجال البناء وصلت الى 14%".

وبين أن "عدد الاجازات الممنوحة بلغ 37 ألفاً و500 إجازة، مقارنة مع نحو 33 ألف إجازة في عام 2021".

واشار الهنداوي الى ان "العاصمة بغداد سجلت نسبة 21%، محققةً المرتبة الأولى في عدد اجازات البناء والترميم الممنوحة للقطاع الخاص لبناء دور سكن جديدة، تلتها بالمرتبة الثانية محافظة ذي قار بنسبة 9%، ومحافظة واسط بالمرتبة الثالثة بنسبة 8%".