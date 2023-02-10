ارتفاع ملحوظ باعداد المعتمرين العراقيين وسط خطة لزيادة الحجاج

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس ادارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية ماهر صالح، يوم الجمعة، عن ارتفاع ملحوظ باعداد المعتمرين العراقيين الى المملكة العربية السعودية، مشيراً الى خطة لزيادة اعداد الحجاج.

وقال صالح لوكالة شفق نيوز، "منذ افتتاح الطريق البري وجدنا ارتفاعاً بإعداد المعتمرين العراقيين من 1500 شخص إلى 5500 معتمر عراقي، وشاهدنا المعتمرين العراقيين في مدينة مكة واعدادهم".

واوضح ان "المملكة العربية السعودية حريصة على زيادة اعداد الحجاج العراقيين ورفع جودة الخدمات للحجاج والمعتمرين".

واشار صالح الى ان "هناك خطة لزيادة اعداد الحجاج العراقيين، إلا اننا نواجه بعض التحديات في زيادة اعداد الحجاج لأن المساحة في معشر منى لا تستوعب اعداد اكثر".

وختم بالقول، إن "عدد الحجاج في العام الحالي سيرتفع اكثر من العام الماضي وفق المساحة المحددة".

وامس الخميس، أنهى وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة زيارة الى بغداد أعلن خلالها عن تسهيلات وأمتيازات غير مسبوقة للحجاج والمعتمرين العراقيين.

واختتم الوزير السعودي زيارته الى بغداد بعد ان اعلن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة الحج والعمرة العراقية سامي المسعودي عن امتيازات غير مسبوقة للحجاج والمعتمرين العراقيين بينها خفض قيمة التأمين للحاج بنسبة 73% وللمعتمر بنسبة 63%.

وأشار الى انه "تم توفير منصة "نسك" الإلكترونية لتسهيل دخول المعتمرين العراقيين إلى المملكة"، موضحا انه "تم استقبال 300 ألف معتمرٍ عراقي منذ افتتاح منفذ جديدة عرعر بين البلدين اواخر عام 2020 مبينا أنه تم توفير مبادرات لتخفيض تكاليف الحج والعمرة على العراقيين. وأكد ألغاء شرط العمر المفروض على الحجاج العراقيين لأداء مناسك العمرة".

واوضح أن التسهيلات شملت تأدية العمرة بدون شروط عمرية أو عددية أو قيود إجرائية تتعلق بوجود المحرم للمرأة مع تسهيل تنقل المعتمرين بين مدن ومناطق المملكة من خلال تمديد فترة تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا .