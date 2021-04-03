سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع مقلق لحالات الطلاق في الأنبار.. وهذه هي الأسباب

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-03T20:29:48+0000
ارتفاع مقلق لحالات الطلاق في الأنبار.. وهذه هي الأسباب

شفق نيوز/ كشف أمين سر اتحاد الحقوقيين في مدينة الفلوجة شرقي محافظة الانبار، عمار كرجي، يوم السبت، عن ارتفاع حالات الطلاق في المحافظة، خلال العام الماضي 2020، الذي تم خلاله تسجيل 1600 حالة.

وأوضح كرجي، لوكالة شفق نيوز، أن "الاسباب التي تقف وراء ارتفاع حالات الطلاق في الانبار، تتمثل في الأوضاع الاقتصادية التي مر بها سكان المحافظات المحررة عموما، كون سنوات الحرب والتهجير ومن ثم العودة إلى مدن مدمرة منازلها أنهكت المواطنين".

وأضاف أن "غالبية الأشخاص الذين يقدمون على هذا الإجراء هم من شريحة الخريجين العاطلين عن العمل، بحجة عدم تمكنهم من توفير متطلبات الحياة الزوجية وبناء منازلهم المدمرة بنفس الوقت، مما ولد مشاكل إجتماعية أنتهت بالطلاق".

وأشار كرجي، الى ان "نسب حالات الطلاق تتزايد بشكل مقلق للغاية في عموم محافظات العراق؛ حيث كانت تتراوح بين 45 - 55 ألف حالة في 2007 وحتى عام 2016، ولكن بعد هذه الأعوام تزايدت النسب بشكل مخيف بنسبة 25%، اي ان البلد يسجل سنويا قرابة 75 الف حالة".

وبين أن "أبرز سبب لزيادة هذه النسب في العراق بشكل عام، هو التدهور الاقتصادي الذي يعيشه المواطنون، مما يدفعهم للهرب من الالتزامات المالية من نافذة الطلاق، فضلا عن آلاف الحالات نتيجة الزواج المبكر".

وأردف كرجي بأن "المحاكم أصبحت تسجل بشكل يومي حالات طلاق لأطفال لم يبلغوا سن الرشد حتى، فضلا عن نسب اخرى ليست بالقليلة، اتجهت نحو الطلاق نتيجة الحياة الوهمية التي يعيشوها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت المرأة تطالب زوجها بأن تعيش مثلما تعيشه على هذه المواقع".

related

نائب عن الانبار يصف موازنة 2021 بـ"المعقدة" ومحافظها يطالب بسرعة إقرارها

Date: 2021-03-04 15:11:11
نائب عن الانبار يصف موازنة 2021 بـ"المعقدة" ومحافظها يطالب بسرعة إقرارها

مدن عراقية عانت تحت وطأة داعش لا توجد فيها سوى طبيبة واحدة

Date: 2020-11-18 08:48:44
مدن عراقية عانت تحت وطأة داعش لا توجد فيها سوى طبيبة واحدة

إغلاق شبه كامل لأبرز مخيمات النازحين في الأنبار.. صور

Date: 2020-12-23 12:36:35
إغلاق شبه كامل لأبرز مخيمات النازحين في الأنبار.. صور

محافظتان عراقيتان تمددان حظر التجوال وثالثة ترفع حالة التأهب

Date: 2020-03-21 12:46:02
محافظتان عراقيتان تمددان حظر التجوال وثالثة ترفع حالة التأهب

إعادة تأهيل 15 برجا كهربائيا تعرضت لأعمال تخريبية في الانبار

Date: 2021-01-22 07:31:10
إعادة تأهيل 15 برجا كهربائيا تعرضت لأعمال تخريبية في الانبار

الأنبار.. عقبة رئيسية أمام عودة الحياة لطبيعتها وطي صفحة النازحين

Date: 2021-03-05 15:29:34
الأنبار.. عقبة رئيسية أمام عودة الحياة لطبيعتها وطي صفحة النازحين

الأول من نوعه.. مدينة "أم المساجد" تحتضن مهرجاناً للمواهب في الانبار

Date: 2020-11-20 18:02:41
الأول من نوعه.. مدينة "أم المساجد" تحتضن مهرجاناً للمواهب في الانبار

صور.. مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع بجروح بليغة بحادث مروري في الانبار

Date: 2020-12-27 19:28:14
صور.. مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع بجروح بليغة بحادث مروري في الانبار