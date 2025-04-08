ارتفاع مفاجئ بأسعار الطماطم في البصرة ومديرية الزراعة تكشف الأسباب

شفق نيوز/ كشفت مديرية زراعة البصرة، يوم الثلاثاء، عن أسباب ارتفاع أسعار محصول الطماطم وبعض المحاصيل الزراعية في الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن موسم الحصاد قد انتهى وأن الإنتاج المحلي لم يعد يغطي احتياجات السوق.

وقال مدير الزراعة، هادي حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "انتهاء موسم زراعة وحصاد الطماطم أدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية، حيث وصل سعر الطماطم اليوم إلى 4100 دينار للطن، مع تصدير جزء من الإنتاج إلى باقي المحافظات".

وأضاف حسين، أن "استمرار غلق الحدود أمام المنتوجات الزراعية يساهم في زيادة الأسعار"، مبيناً أن "الإنتاج المحلي من الطماطم في محافظة البصرة قد بلغ أكثر من 550 ألف طن، وهو ما لا يغطي احتياجات السوق حتى نهاية الشهر الخامس".

من جانب آخر، وجه نواب محافظة البصرة رسالة شديدة اللهجة إلى الحكومة العراقية في وثيقة رسمية، طالبوا فيها بفتح منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران أمام السلع والبضائع المستوردة.

وأظهرت الوثيقة التي وردت للوكالة: "لقد استنفذنا جميع الإجراءات القانونية والدستورية، ولكن وزير الزراعة وبعض المسؤولين يرفضون فتح المنفذ".

وأعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، يوم أمس الاثنين، موافقته على فتح استيراد محصولي "الطماطم والبطاطا".

وذكرت بيان صادر عن قسم الاعلام والاتصال الحكومي، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناءً على ما عرضته وزارة الزراعة في المجلس الوزاري للاقتصاد تمت الموافقة على فتح استيراد محصولي الطماطم والبطاطا وبعض المحاصيل الزراعية التي تشهد ارتفاع الاسعار في السوق المحلي".

وقرر المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي، منتصف العام الماضي، إيقاف استيراد عدد من المحاصيل الزراعية، دعماً للزراعة الوطنية.