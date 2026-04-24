ارتفاع مفاجئ بمنسوب نهر ديالى يهدد البساتين والأراضي الزراعية (فيديو)

شفق نيوز- ديالى

شهد نهر ديالى، يوم الجمعة، ارتفاعاً ملحوظاً بمنسوب المياه بشكل كبير، ما أدى إلى اندفاع المياه بقوة نحو البساتين والأراضي الزراعية في عدد من المناطق المحاذية للنهر.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، عن شهود عيان قولهم إن "زيادة الإطلاقات المائية خلال الساعات الماضية تسببت بارتفاع مناسيب النهر، الأمر الذي أثار مخاوف المزارعين من تعرض محاصيلهم لخسائر كبيرة، خاصة مع دخول المياه إلى مساحات واسعة من الأراضي المزروعة والبساتين".

وأشار إلى أن "فيضان مياه النهر دفع المزارعين إلى مطالبة الجهات المعنية بالتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المناطق الزراعية".

ولم تصدر الجهات الرسمية حتى الآن بياناً تفصيلياً بشأن حجم الأضرار أو طبيعة الإجراءات المتخذة، فيما يترقب الأهالي أي تحرك سريع للحد من تفاقم الوضع ومنع امتداد المياه إلى مناطق سكنية قريبة.

يذكر أن مدير ماء نينوى مؤيد صادق قد أكد، يوم أمس الخميس، خروج مشروع ماء الساهرون عن الخدمة في منطقة يارمجة الشرقية جنوب شرقي الموصل، نتيجة تضرر هيكل السحب بسبب ارتفاع منسوب نهر دجلة.

وكانت مصادر مطلعة قد أبلغت وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من يوم أمس، بارتفاع منسوب نهر دجلة بسبب زيادة إطلاقات سد الموصل إلى 2500 متر مكعب في الثانية.