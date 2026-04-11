ارتفاع للحرارة "غير مسبوق" .. مرصد يحذر: الصيف المقبل "الأخطر" بيئياً على العراق

حذر مرصد "العراق الأخضر" البيئي، يوم السبت، بأن الصيف المقبل سيكون الأخطر "بيئيًا" على البلاد منذ عقد من الزمن، حاثاً الجهات المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ارتفاع معدلات التلوث ودرجات الحرارة.

وذكر المرصد في تقرير، أن صيف هذا العام سيشهد ارتفاعاً "غير مسبوق" في معدلات درجات الحرارة ستلامس أو تتجاوز 50 درجة مئوية في بعض المناطق، فضلاً عن زيادة عدد الأيام شديدة الحرارة، محذرا من زيادة "الإجهاد الحراري" على الإنسان والبنية التحتية.

واضاف ان حالات الارتفاع هذه ستؤدي الى تسارع تبخر المياه من الأنهار والسدود، وتدهور الغطاء النباتي، منوها الى زيادة احتمالات الحرائق في المناطق الزراعية كالتي حصلت خلال السنوات الماضية في المدن الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن هذا الصيف سيشهد زيادة الاعتماد على المولدات الأهلية، وتشغيل مستمر لساعات طويلة، واستهلاك "أكبر" للوقود، بسبب نقص الامدادات الايرانية من الغاز، والكميات الموجودة في العراق لا تكفي لتشغيل جميع المحطات.

وأكد ان هذا كله سيؤدي الى انبعاثات كثيفة من الغازات السامة، وزيادة الجسيمات الدقيقة (PM2.5) في الهواء، وتصاعد الضوضاء والتلوث السمعي.

وحذر المرصد من أن استمرار هذه العوامل دون تدخل عاجل قد يؤدي إلى تفاقم غير مسبوق في التدهور البيئي، داعيًا الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من مصادر التلوث، وتعزيز حلول الطاقة النظيفة، مشددا على ضرورة وضع خطط طوارئ لمواجهة موجات الحر الشديدة.