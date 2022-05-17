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ارتفاع كبير.. ذي قار وميسان تسجلان 10 وفيات وقرابة 50 إصابة بالحمى النزفية

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-17T14:12:49+0000
ارتفاع كبير.. ذي قار وميسان تسجلان 10 وفيات وقرابة 50 إصابة بالحمى النزفية

شفق نيوز/ سجلت محافظتا ذي قار وميسان، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا بأعداد مصابي فيروس الحمى النزفية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن محافظة ذي قار سجلت ارتفاعا باعداد المصابين بالحمى النزفية إذ بلغت 36 اصابة، منها 8 حالات توفيت.

وأضاف، ان محافظة ميسان هي الأخرى، سجلت ارتفاعا باعداد المصابين لديها، اذ بلغت 13 اصابة، منها حالتي وفاة سجلت اليوم بسبب تدهور وضعهم الصحي، فيما يرقد المتبقين بأحد مراكز العزل لتلقي العلاج".

واتخذت محافظات البلاد كافة، إجراءات وقائية وتدابير محكمة لمواجهة "الحمى النزفية"، ومحاولة منع ظهوره في عدد منها، وذلك رغم عدم معرفة كيفية مكافحته بشكل كامل.

يأتي ذلك في وقت كانت قد أعلنت فيه وزارة الزراعة العراقية، منذ 10 أيام، السيطرة على البؤر المسببة للإصابة بمرض "الحمى النزفية"، وذلك من خلال مكافحة حشرة (القراد) الوسيط الناقل للوباء من الحيوان إلى الإنسان، حسب قولها.

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