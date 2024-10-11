ارتفاع كبير بمستويات التلوث في العراق ومنها العاصمة بغداد (خارطة)

شفق نيوز/ أفاد خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، صباح اليوم الجمعة، بتسجيل ارتفاع كبير وخطير في مستويات التلوث بالعراق.

وقال عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن خارطة مستويات التلوث AQI في العراق ومنها العاصمة بغداد تشير صباح الجمعة الى قيم عالية تتجاوز 150-225 مليجرام/متر³".

وأوضح أن هذه القيم تتجاوز بحوالي 18-24 مرة عن الحد الصحي المسموح تواجده في الأجواء حسب منظمة الصحة العالمية WHO.

وتابع عطية، إن السبب هو زيادة الانشطة الضارة للبيئة أهمها: معامل تكرير النفط، والمصانع، وعوادم السيارات، وحرق النفايات التي تنتشر عشوائيا.