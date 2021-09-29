ارتفاع في حصيلة ضحايا حادث "طريق الموت" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في ميسان جنوبي العراق، يوم الاربعاء، بارتفاع حصيلة ضحايا حادث "طريق الموت" في المحافظة الى مصرع واصابة 18 شخصاً.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد وفيات حادث البتيرة المروع في ميسان ارتفع إلى ثلاث حالات وفاة، فيما بلغ عدد الجرحى إلى 15 جريحاً".

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، في وقت سابق، بأن حادث سير وقع بين عجلتين نوع أوباما وأخرى (كوستر) تحمل زائرين عائدين من كربلاء على طريق البتيرة او ما يعرف بطريق (الموت) شمالي مدينة ميسان مركز المحافظة، مبيناً أن الحادث تسبب بمصرع زائر على الفور وإصابة 6 أخرين بعضهم بحالة حرجة في حصيلة اولية.