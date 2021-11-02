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ارتفاع غير مسبوق في أسعار المستلزمات بالتزامن مع قرع أجراس المدارس

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-02T17:42:41+0000
ارتفاع غير مسبوق في أسعار المستلزمات بالتزامن مع قرع أجراس المدارس

شفق نيوز/ شهدت أغلب المحافظات العراقية ارتفاعاً غير مسبوق بأسعار المستلزمات المدرسية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

محافظة المثنى واحدة من المحافظات التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المستلزمات الدراسية.

وقال مستشار محافظ المثنى للشؤون الاقتصادية رشيد محمود لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة تقوم بمتابعة هذا الموضوع بشكل دوري"، مبينا أن "القضية مرتبطة بالكثير من الأمور ومنها ارتفاع أسعار الدولار".

وتابع، أن "العديد من أصحاب المحلات يقولون إن ارتفاع أسعار الدولار هو السبب بارتفاع أسعار المستلزمات".

أصحاب المحال التجارية اشروا أهم الأسباب التي أدت الى ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية.

احمد حسين، وهو صاحب أحد المحال التجارية قال لوكالة شفق نيوز إن "ارتفاع أسعار الدولار وغلاء أجور النقل من الدول والتجارة الداخلية أدت إلى ارتفاع الأسعار".

بدورهم، شكا مواطنون من هذا الارتفاع غير المسبوق، حيث قالت المواطنة أم يقين لوكالة شفق نيوز إن "ارتفاع أجور المستلزمات الدراسية أثر بشكل كبير علينا وعلى نفسية أطفالنا".

واضافت، أن "زوجها يعمل عامل بناء ولا يستطيع توفير جميع الاحتياجات في هذا الارتفاع غير المسبوق".

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