ارتفاع عكورة دجلة يوقف جميع مشاريع الماء في نينوى مؤقتاً

شفق نيوز- نينوى

أعلن مدير ماء نينوى مؤيد صادق، يوم الأربعاء، إطفاء جميع مشاريع إنتاج الماء في المحافظة بشكل مؤقت، نتيجة الارتفاع الكبير في عكورة مياه نهر دجلة إثر السيول القادمة من المناطق العليا.

وقال صادق لوكالة شفق نيوز، إن "الأمطار داخل مدينة الموصل كانت محدودة، إلا أن الأمطار الغزيرة في المناطق الواقعة أعلى مجرى النهر أدت إلى تشكّل سيول قوية حملت معها كميات كبيرة من الطين والرواسب، ما تسبب بارتفاع حاد في عكورة المياه".

وأوضح أن "استمرار تشغيل المشاريع في ظل هذه الظروف قد يعرّض المضخات والفلاتر لأضرار فنية"، مبيناً أن "الفلاتر غير قادرة على تصفية المياه في مستويات العكورة المرتفعة، الأمر الذي استدعى إطفاء المشاريع حمايةً للمعدات وضماناً لجودة الماء المنتج".

وأكد صادق، أن "تشغيل المشاريع سيجري فور انخفاض العكورة إلى المستوى الآمن"، مشيداً بـ"تفهم المواطنين وصبرهم لحين عودة الضخ إلى وضعه الطبيعي".

وشهدت مناطق في إقليم كوردستان ومحافظة كركوك، خلال الساعات الماضية، موجة سيول ناتجة عن الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى قطع عدد من الطرق الخارجية في محافظات عدة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة شفق نيوز، أمس الثلاثاء، بأن السيول أدت إلى انقطاع طريق بغداد – كركوك قرب قضاء طوزخورماتو ضمن محافظة صلاح الدين.

كما أكدت المصادر نفسها انقطاع طريق كركوك – السليمانية في منطقة چمچمال بإقليم كوردستان، نتيجة تدفق مياه السيول بكميات كبيرة.

وبيّنت أن "مقطع الطريق عند جسر داقوق قرب مفرق الافتخار شهد تجمعات واسعة لمياه السيول، ما تسبب بقطعه بالكامل أمام حركة المركبات"، مشيرة إلى أن "ارتفاع المياه والانجرافات الجانبية أعاق مرور السيارات بصورة تامة".

وكانت مديرية الموارد المائية في محافظة كركوك قد أعلنت، أمس الثلاثاء، ارتفاع كميات الأمطار المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما زاد من احتمالات تشكّل السيول وارتفاع مناسيب المياه في عدد من الوديان والمجاري المائية.