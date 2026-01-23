ارتفاع عدد الزوار الإيرانيين إلى العراق عبر منفذ مهران الحدودي

شفق نيوز- إيلام

أعلنت محافظة مهران غربي إيران، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الزوّار الإيرانيين إلى العراق عبر منفذ الشهيد سليماني الحدودي لنحو 7% مقارنة بالعام الماضي.

وقال محافظ مهران، حيدر نعمتي، في تصريح صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "7 ملايين و516 ألفاً و702 من المسافرين والزوّار عبروا منفذ الشهيد سليماني الحدودي، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بزيادة بنسبة 6.9% في عدد الرحلات مقارنة بالعام الماضي".

وفي معرض حديثه عن حركة المرور عبر معبر مهران الدولي، صرّح حيدر نعمتي، بأن 13 ألفاً و719 شخصاً، عبروا من المنفذ خلال هذا العام، استناداً إلى المراقبة التي أُجريت عند بوابات الدخول والخروج من هذا المعبر الحدودي.

وأشار إلى "حماس الزوّار الإيرانيين لزيارة الأضرحة المقدسة بمناسبة الأعياد الشعبانية ومولد الإمام الحسين (عليه السلام)"، مضيفاً أن "أكبر حركة سفر كانت خلال هذه الفترة مرتبطة بمغادرة أبناء وطننا، حيث غادر 9381 مواطناً إيرانياً البلاد إلى العراق".

كما ذكر محافظ مهران إحصائيات دخول الإيرانيين إلى البلاد خلال هذه الفترة، والتي تمثّلت بواقع 2697 إيرانياً دخلوا البلاد عبر معبر مهران الحدودي بعد أداء مناسك الزيارة أو رحلات العمل.

وحول الإحصائيات المتعلّقة بعبور الأجانب، أشار نعمتي إلى تسجيل "1300 حالة دخول إلى البلاد و611 حالة خروج من المعبر الحدودي".

كما بلغ إجمالي حالات دخول وخروج المسافرين من هذا المعبر الحدودي الرسمي 338 ألفاً و296 حالة خلال الشهر المنصرم (كانون الأول/ديسمبر) استناداً إلى الإحصائيات المسجّلة في أنظمة المنافذ الحدودية، وفقاً لمحافظ مهران.

وفيما يتعلق بنسبة المواطنين الإيرانيين في هذه الإحصائية، أوضح المحافظ أنه خلال هذه الفترة، دخل 142 ألفاً و825 شخصاً إلى البلاد عبر معبر مهران الحدودي، بينما غادر 135 ألفاً و857 شخصاً من إيران إلى العراق.

وتشهد حركة السفر بين العراق وإيران ازدياداً ملحوظاً على الرغم من الاحتجاجات في إيران والعوامل الاقتصادية والتوترات الأمنية، حيث يعمد الكثير من مواطني البلدين إلى التنقل بينهما للسياحة أو أداء الزيارات الدينية أو العلاج أو زيارة الأقارب وغيرها من أسباب.