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ارتفاع طفيف بالاصابات وتراجع الوفيات بكورونا العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-23T13:01:41+0000
ارتفاع طفيف بالاصابات وتراجع الوفيات بكورونا العراق

شفق نيوز/ أظهر الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق ليوم الاربعاء، ارتفاعاً طفيفاً باعداد الاصابات وانخفاضاً باعداد الوفيات.

وبحسب جدول البيانت اليومي للموقف الوبائي الصادر عن وزارة الصحة، فأن عدد الإصابات خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية بلغ 1736 إصابة، وعدد حالات الشفاء بلغت 2963، فيما بلغت عدد حالات الوفاة 20 حالة، مشيراً إلى أن عدد الذين تلقوا اللقاح اليوم 50265 شخصاً.

واظهر الموقف الوبائي أمس الثلاثاء، تسجيل 1685 اصابة جديدة، و3477 حالة شفاء، اضافة الى 21 حالة وفاة.

وتنشر وكالة شفق نيوز ادناه جدول البيانات للموقف الوبائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة العراقية.  

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