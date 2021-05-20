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ارتفاع إصابات كورونا .. نينوى مهددة بانتكاسة صحية بسبب التجمعات الانتخابية

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-20T10:39:58+0000
ارتفاع إصابات كورونا .. نينوى مهددة بانتكاسة صحية بسبب التجمعات الانتخابية

شفق نيوز/ عزا مدير صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي، يوم الخميس، سبب ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا بين مواطني المحافظة إلى عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، وإقامة التجمعات السياسية الانتخابية.

وقال الطائي لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "الارتفاع الكبير في اعداد الاصابات التي تسجلها نينوى بشكل يومي، سببها الزيارات الاجتماعية وطقوس العيد وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة الى التجمعات الاخرى منها السياسية ومجالس العزاء التي تقام خلافاً للقانون".

وأشار إلى أن "هناك 45 مصاباً بكورونا بحالة حرجة جداً وهم في العناية المركزة، ناهيك عن اكتظاظ مستشفى العزل المخصص للمصابين بالمرض".

وأكد أن "الكوادر الطبية باتت منهكة بعد اكثر من عام على دخول كورونا الى المحافظة"، مبيناً أن "حصيلة المصابين من الكوادر الصحية بلغ ثلاثة آلاف ما بين ممرض وطبيب واداري منذ اذار 2020 ولغاية الان".

وحذر الطائي من "انتكاسة صحية في حال لم يلتزم المواطنون بالإجراءات الوقائية"، مشيراً إلى أن "مستشفيات المحافظة لا تحتمل المزيد من الضغط عليها في الفترة المقبلة والامكانيات المتوفرة محدودة جداً".

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