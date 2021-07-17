ارتفاع سعر صرف الدولار مع اغلاق البورصة في بغداد

شفق نيوز/ ارتفع سعر صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم السبت، مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت، مساء اليوم، في بغداد على 148200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت اسعار الدولار صباح اليوم 148100 مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضاً في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 147750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.