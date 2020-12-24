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ارتفاع أسعار الأدوية في ديالى.. والأمن الوطني يتدخل لوقف الغلاء في الموصل

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-24T17:27:14+0000
ارتفاع أسعار الأدوية في ديالى.. والأمن الوطني يتدخل لوقف الغلاء في الموصل

شفق نيوز/ افاد مسؤول حكومي في ديالى، يوم الخميس بارتفاع وتلاعب في أسعار الأدوية بأغلب مناطق ديالى جراء خفض سعر صرف الدينار العراقي، والفوضى التي تسبب بها، فيما شنت مفارز الأمن الوطني في الموصل حملة ضد بعض الأسواق نتيجة رفعها أسعار المواد بصورة مبالغ فيها.

وقال قائممقام بعقوبة عبدالله احمد الحيالي لوكالة شفق نيوز؛ ان أسعار الادوية سجلت ارتفاعا متباينا من 10 الى 15% في بعقوبة واغلب الوحدات الادارية الى جانب الاجتهادات والتلاعب بالاسعار وسط غياب الجهات الرقابية المختصة.

وبين الحيالي، ان الكثير من اصحاب الصيدليات  يحددون قيمة سعر الدولار 1500 دينار عراقي وهو سعر يفوق السعر المحدد في الأسواق المالية والبنك المركزي ما سبب ارتفاع وتضارب في  أسعار الأدوية مستدركا بعض اصحاب المذاخر والصيدليات حافظوا على الأسعار القديمة والمعتمدة لاسباب انسانية بحتة.

ودعا الحيالي السلطات الرقابية الى الضلوع بدورها ومنع  التلاعب الفاحش باسعار الادوية ومحاسبة المقصرين في ظل الازمة الراهنة التي تعصف بكافة مفاصل الحياة.

أما في الموصل؛ ذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن الأمن الوطني نفذ حملة ميدانية على المتاجر في الموصل لمراقبة الأسعار.

وأضاف المراسل؛ أنه تم فرض عقوبات علي المخالفين كما تم إنذار آخرين بغلق متاجرهم، نتيجة رفع الأسعار بعد خفض قيمة الدينار العراقي.

ويأتي هذا الارتفاع بعد بيان رسمي صدر عن البنك المركزي العراقي، يوم السبت (19 كانون الأول 2020)، يقضي بتعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.

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