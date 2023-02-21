ارتفاع أسعار اللحوم ببغداد الى 20 الف دينار للكيلوغرام والزراعة: زيادة مؤقتة

شفق نيوز/ استمرت أسعار اللحوم الحمراء من الأغنام والعجول بالارتفاع لتصل في بعض المناطق الى 20 الف دينار للكيلو غرام الواحد وهي المرة الاولى التي يصل هذه السعر لهذا المستوى على مر السنين الماضية، بالرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية تدريجيا مع انخفاض أسعار الدولار، فيما أكدت وزارة الزراعة بأن الارتفاع وقتي.

وبلغت أسعار اللحوم من الأغنام والعجول في بعض المناطق من بغداد الى 20 الف دينار، وتقل في المناطق الشعبية لتصل الى 17 الف دينار بعد ان كانت تباع سابقا وقبل ارتفاع الدولار ما بين 13 الى 15 الف دينار للكيلو الواحد.

ويقول صاحب محل لحوم البركة في بغداد ويدعى سليمان حكمت في حديث لوكالة شفق نيوز ان "لحوم الاغنام العراقية ارتفعت بشكل كبير لأكثر من 5 الاف دينار للكيلو الواحد لتبلغ جملته 17 الف دينار للكيلو غرام الواحد، ويأتي ذلك لارتفاع الطلب عليه في هذه الأيام التي تصادف المناسبات الدينية ومع قرب شهر رمضان"، مستدركا ان " أسعار لحوم الأغنام ليس لها علاقة بارتفاع او انخفاض أسعار الدولار".

واضاف ان "اللحوم الاغنام المستوردة هي الاخرى ارتفعت بالرغم من انها غير مرغوبة من قبل الزبائن"، مبينا ان "اسعار العجول لم ترتفع كثيرا حيث ارتفعت وبواقع الف دينار للكيلوغرام الواحد".

من جهتها؛ أكدت وزارة الزراعة بأن ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية هو ارتفاع وقتي.

ويقول المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد الخزاعي في حديث لوكالة شفق نيوز ان ارتفاع اسعار اللحوم حاليا يعود إلى ارتفاع الطلب عليه وخاصة اننا نمر بمناسبات دينية، مبينا ان الارتفاع هو وقتي وستعود الأسعار لوضعها الطبيعي خلال الفترة القليلة المقبلة مع إجراءات الوزارة التي تتخذها مثلما حدث مع الخضروات والفواكه وبيض المائدة والدجاج".

واضاف ان "الوزارة لديها العديد من الإجراءات ومنها عملية استيراد اللحوم الحمراء بالنسبة للعجول وجزرها في المجازر الرسمية"، مبينا ان "الوزارة لديها الروزنامة الزراعية التي تقوم بفتح او حظر الاستيراد في أوقات الوفرة أو الشحة والتي تساهم في المحافظة على أسعار معقولة وثابتة في الأسواق المحلية".

واشار الى ان "السوق العراقي دائما متحرك ومتغير ويحدث في بعض الاحيان طفرات لسبب او لأخر ولكن سرعان ما تعود الأسعار لوضعها الطبيعي مثلما حصل مع البيض والدواجن".