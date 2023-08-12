ارتفاع درجات الحرارة يدفع حكومة ديالى لتقليص الدوام الرسمي

شفق نيوز/ وجه محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم السبت، أن يكون الدوام بنسبة ‎%‎50 في ديوان المحافظة ديالى والدوائر التابعة لها يومي الأحد والاثنين.

وقال المحافظ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "هذا التوجيه جاء بعد ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 50 درجة مئوية في المحافظة".

وأضاف "على مدراء الدوائر والأقسام تنظيم جدول لدوام الموظفين ليومي الاحد والاثنين وتبليغ الموظفين".

وكانت مدينة مدينة خانقين، احدى مناطق محافظة ديالى، سجلت، اليوم السبت، أعلى درجة حرارة بالعالم كما سجلت 11 مدينة عراقية أخرى، أعلى درجات الحرارة خلال 24 ساعة الماضية.