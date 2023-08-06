ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء يتسببان بـ"أزمة وقود" في ديالى

شفق نيوز/ تشهد محافظة ديالى ازمة وقود واسعة في عموم الوحدات الادارية بسبب نقص المشتقات النفطية لأسباب متعددة.

المنتجات النفطية لم توضح أسباب الازمة بسبب حظر التصريح الاعلامي الا ان مختصين في هذا المجال وبحسب مصادر رسمية اكدوا ان اسباب الازمة انعدام وتردي التيار الكهربائي وإغلاق مستودعات التجهيز بسبب ارتفاع درجات الحرارة لتفادي وقوع حرائق الى جانب عمليات التهريب وان كانت نسبية.

طوابير السيارات والمواطنون أمام محطات الوقود سببت أزمات متفاقمة في الزخم المروري وتعطيل المصالح الحياتية بشتى جوانبها بحثا عن حلول ومعالجات سريعة.

قائممقام المقدادية حاتم عبد التميمي عزا ازمة الوقود الى قلة وتعثر تجهيز المحطات ما ولد أزمة خانقة مشيرا إلى أن الزحام بدأ يتلاشى تدريجيا خلال الساعات الماضية.

ونوه التميمي في حديثه لوكالة شفق نيوز؛ الى وجود عمليات تهريب لكنها نسبية بفعل الإجراءات الامنية الرادعة الا انها تشكل جانبا من الازمة، مؤكدا ان المنتجات النفطية تواصل فرض غرامات وعقوبات بحق المحطات المخالفة والمتلكئة بالتجهيز.

وبحسب الاحصائيات النفطية فإن ديالى تضم 20 محطة وقود حكومية و90 محطة اهلية فيما تبلغ حصتها من البنزين يوميا مليون و350 ألف لتر، ومن مادة "الكاز" أكثر من مليون لتر.