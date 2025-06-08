ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والشعور بالإرهاق لمدة اسبوع في العراق

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الأحد، ارتفاع معدلات درجات الحرارة والرطوبة في طقس مناطق ومدن العراق والذي سيستمر لمدة أسبوع تقريباً.

وفصّل عطية حالة الطقس ابتداء من جنوب البلاد، بالقول "تحوّل الرياح إلى جنوبية شرقية وارتفاع في الرطوبة السطحية اعتبارا من ليل الأحد 08 حزيران ولغاية السبت المقبل".

وأوضح أن، خرائط الطقس تشير إلى تحوّل في أتجاه الرياح السطحية إلى جنوبية شرقية اعتبارا من ساعات ليل الأحد، يترافق ذلك مع ارتفاع في معدلات الرطوبة السطحية في العديد من المناطق، مما قد يؤدي إلى زيادة الإحساس بالحرارة.

وأضاف أن، هذه الحالة تستمر لمدة أسبوع تقريبا، مردفا بالقول إنه "من المتوقع أن تعود الرياح إلى الاتجاهات الشمالية الغربية بعدها".

ونوه عطية الى أنه "يرجى أخذ الاحتياطات اللازمة، خصوصا في المناطق الساحلية أو الرطبة، والانتباه لارتفاع الشعور بالإرهاق الحراري نهارا".