موجة حارة تجتاح العراق تستمر لغاية نهاية الأسبوع الجاري

شفق نيوز/ أفاد خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم السبت، بأن موجة حارة قد اجتاحت البلاد، متوقعا استمرارها لغاية نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إلى ارتفاع متوقع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة في موجة حارة متوقع ان تستمر لنهاية الاسبوع الجاري، متوقعا أن تصل درجات الحرارة العظمى في مناطق من مدن جنوب البلاد الى 50 مئوية.

ونوه الى استمرار هبوب الرياح من الإتجاه الشمالي الغربي، مصحوبة بفترات من السكون جنوب مدينة البصرة وشمال شرق البلاد والانبار.

وتابع عطية القول، إن سحبا عالية ومتوسطة تظهر على فترات في جنوب وغرب البلاد بسبب اندفاع فاصل مداري رطب.