خلال عام واحد .. أكثر من 3000 ضحية بالحوادث المرورية في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، ارتفاع نسبة الحوادث المرورية في العراق، بنسبة (28.2٪؜)، والتي تسببت بوفاة اكثر من (3) آلاف شخص، خلال العام الماضي 2023.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان اليوم، أن التقرير الذي أصدرته هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، أظهر أن عدد الحوادث المرورية المسجلة خلال العام الماضي بلغ (11552) حادثا ، منها (3262) حادثا مميتا بنسبة (28.2%) وغير مميت (8290) حادثا وبنسبة (71.8%) للمحافظات كافة عدا إقليم كوردستان ، مقابل (11523) حادثا في سنة 2022 وبارتفاع بلغت نسبته (0.3%) .

ولفت الى أن "تلك الحوادث تسببت بوفاة (3019) ضحية منهم (2472) متوفى من الذكور وبنسبة (81.9%) والإناث (547) متوفاة بنسبة (18.1%) من المجموع الكلي للوفيات، مسجلا نسبة انخفاض مقدارها (0.1%) مقارنة بالسنة الماضية حيث كان عدد ضحايا حوادث المرور لسنة 2022 (الوفيات) (3021)".

وأضاف الهنداوي، "أما بالنسبة للجرحى المصابين بحوادث المرور لسنة 2023 فقد بلغ (12314) مصابا مسجلا نسبة انخفاض مقدارها (2.9%) عن سنة 2022 حيث كانت (12677) جريح".

كما أشار المتحدث باسم التخطيط، إلى أن "حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة خلال سنة 2023 حيث بلغت (6519) حادثا بنسبة (56.4%) من مجموع الحوادث البالغ عددها (11552) حادثا تليها حوادث الدهس بواقع (3912) حادثا بنسبة (33.9%) ثم حوادث الانقلاب (926) حادثا بنسبة (8%) أما الحوادث الأخرى فبلغت (195) حادثا بنسبة (1.7%)" .

وعلى مستوى الأشهر ، قال الهنداوي إن "شهر أيلول سجل (1165) حادثا وهو اعلى نسبة حوادث (10.1%) يليه شهر تشرين الاول (1039) حادثا و بنسبة (9%) يليها شهر تشرين الثاني وعددها (1034) حادثا بنسبة (9%) من إجمالي الحوادث أما بقية الأشهر الأخرى فبلغت مجموع حوادثها حسب الأشهر المتبقية (8314) حادثا وبنسبة ((72%) من المجموع الكلي للحوادث والبالغ (11552) حادثا خلال سنة 2023 .

وبين المتحدث أن "أكثر الحوادث التي حدثت هي على الطريق الرئيس وعددها (6490) حادثا بنسبة (56.2%) وعلى الطريق السريع (2577) حادثا بنسبة (22.3%) وعلى الطريق الفرعي (1766) حادثا بنسبة (15.3%)، واقل الحوادث التي ظهرت على الطريق الريفي (719) حادثا بنسبة (6.2%) من المجموع الكلي للحوادث".

وتابع الهنداوي بالقول ان "النتائج اظهرت ان احد مسببات وقوع الحوادث كانت بسبب السائق حيث سجلت (9129) حادثا بنسبة (79%) وتمثل أعلى نسبة من إجمالي الحوادث وبسبب السيارة (1204) حوادث بنسبة (10.4%) يليها بسبب الطريق (650) حادثا بنسبة (6%) أما بقية الأسباب بلغ مجموعها بالنسبة للمشاة والركاب والأخرى هو (569) حادثا بنسبة (5%) من المجموع الكلي للحوادث والبالغ (11552) حادثا خلال سنة 2023".