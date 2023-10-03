ارتفاع حصيلة فاجعة الحمدانية الى 119 ضحية بينهم والد العروس

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة محافظة نينوى في بيان جديد، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة وفيات قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل إلى 119 ضحية متأثرين بالحروق التي أُصيبوا بها.

بدورهم أفاد ناشطون، بوفاة والد العروس ضمن حادثة قاعة الاعراس بالحمدانية من بين الجثث الثمانية التي فارقت الحياة.

هذا وتمت مواراة جثامين 8 ضحايا الثرى إلى مثواهم الأخير قبل ظهر اليوم الثلاثاء في مقبرة القيامة بقضاء الحمدانية ضمن حادثة قاعة الاعراس، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.