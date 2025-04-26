ارتفاع حصيلة ضحايا حريق "مبنى المفروشات" في تكريت

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين، يوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث حريق "عمارة الأمين للمفروشات" الواقعة في حي الزهور بمدينة تكريت التي وصفتها بـ"المأساوي" الى 11 قتيلاً ومصاباً.

وقالت الحكومة المحلية في بيان اليوم، إن فرق الدفاع المدني وشرطة تكريت قد باشرت بالاستجابة الفورية لاحتواء الحريق فور وقوعه، حيث تمكّنت من السيطرة الكاملة على النيران بعد جهود مكثفة استمرت لساعات، رغم قوة الحريق واتساع رقعته.

وأشار البيان الى تسجيل خمس حالات وفاة، وهم كل من: عمر مزهر جاسم حميد القيسي، مزهر جاسم حميد خلف القيسي، و منشد جاسم حميد خلف القيسي، ومحمد علي محمود جاجان القيسي، مراد حميد عفتان خلف الدليمي.

ووفقا للحكومة المحلية فقد أصيب ستة مواطنين آخرين بحالات حروق واختناق طفيفة، وقد تم نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج اللازم، وهم: نبراس ناطق محمد حسين الجمعيو، ويوسف صباح سهيل نجم الدوري، و لؤي بهجت مصطفى إبراهيم الجعفري، و مصطفى نصير محمد إسماعيل الصافي، وياسين ليث رافع محمود الحديثي، و جمعة طلال مشعل رشيد النمراوي.

وتابع البيان القول إن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق يعود إلى تماس كهربائي داخل المبنى.

وأفاد مصدر أمني، مساء أمس الجمعة، بأن حادث حريق حي الزهور وسط مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، تسبب بمصرع ثلاثة أشخاص.

‎وكان مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة صلاح الدين، قد أخبر وكالة شفق نيوز، بوقت سابق من اليوم، باندلاع حريق كبير وسط شارع الزهور التجاري في مدينة تكريت، ما أسفر عن التهام عمارتين تجاريتين بالكامل وتسبب بخسائر مالية كبيرة.

‎ويُعد شارع الزهور من أبرز المناطق التجارية في مدينة تكريت، حيث يشهد حركة نشطة للأسواق والمحلات، ما جعل الحريق يثير حالة من الذعر بين المواطنين وأصحاب المحال.