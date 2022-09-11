ارتفاع حصيلة ضحايا حادث "الشوملي" إلى 12 حالة وفاة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بارتفاع حصيلة الحادث المروري في محافظة بابل إلى 12 حالة وفاة من الزوار الإيرانيين فضلا عن سائق المركبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الضحايا 11 من الزوار الإيرانيين وسائق المركبة وهو مجهول الهوية".

وبين أن "نسبة التقصير للمركبة الأولى نوع (هايسا) ٧٠% نتيجة الاجتياز الخاطئ، ونسبة تقصير سائق المركبة الثانية من نوع (تريلة فلات ايرانية) 30% للوقوف الممنوع".

كان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، بأن "11 زائراً من زوار الأربعينية لقوا حتفهم وأصيب 7 آخرين باصطدام حافلة كانوا يستقلونها بشاحنة على طريق ناحية الشوملي جنوب محافظة بابل".