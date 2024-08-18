ارتفاع حصيلة حادث سنجار.. مصرع 8 ايزيديين في حادث سير مروع في الطريق الى تلعفر

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة حادث سير مروع في الطريق بين سنجار وتلعفر إلى 8 أشخاص، لافتا الى ان الضحايا جميعهم من الكورد الايزيديين.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع مساء اليوم الأحد، عندما تصادمت سيارة حمل مع سيارة صالون الاولى متجهة من سنجار الى تلعفر والاخرى كانت عائدة من الاتجاه المعاكس.

واشار المصدر الى ان اثنين من الضحايا هما شابان من قاطني منطقة تلعزير، وشخصان آخران مع سائق السيارة الصالون وهم من قاطني خانصور التابعة لقضاء سنجار.

واضاف المصدر ان سائق سيارة الحمل مصاب بجروح وتم تحويله الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم إرسال جثامين الضحايا الخمسة الى معهد الطب العدلي في الموصل.