ارتفاع حصيلة الوفيات في طوزخورماتو جراء الزائر الاصفر

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين، حسن زين العابدين، يوم الجمعة، استقبال مستشفى الطوز العام 159 حالة اختناق جراء العواصف الترابية الكثيفة التي ضربت القضاء أمس.

وقال زين العابدين، لوكالة شفق نيوز، إن "مستشفى الطوز تمكن من معالجة 154 حالة اختناق ومغادرتها المستشفى دون أي مشكلات صحية، فيما وصل المستشفى من بين الوافدين ثلاث وفيات فيما توفي اثنين آخرين في المستشفى".

وأضاف أن "أسباب الوفاة ليس الاختناق بل مضاعفات نفسية لأمراض مزمنة وسكتات دماغية وقلبية، ومن بينهم رجل مسن وأعمار كبيرة"، مشيراً إلى أن "المستشفى يعد تقارير طبية مفصلة عن أسباب الوفيات".

ولفت زين العابدين، إلى أن "الوضع الصحي في الطوز بعد العاصفة الترابية، تحت السيطرة التامة وسط استنفار للكوادر الصحية تحسباً لأي طارئ".

وتوفي أربعة أشخاص وأصيب العشرات بحالات اختناق يوم الخميس، جراء موجة الغبار الشديدة التي اجتاحت عدة مدن.

العاصفة الترابية التي تسارعت حدّتها مساء الخميس، تسببت بانعدام الرؤية بعدد من المناطق، وتعطيل حركة الملاحة الجوية في مطاري أربيل والسليمانية.

وقالت مصادر طبية لوكالة شفق نيوز، إن مستشفى طوز خورماتو العام في محافظة صلاح الدين سجل وفاة أربعة أشخاص وإصابة نحو ثلاثين شخصاً بحالات اختناق جراء العاصفة الترابية.

وفي كركوك سجلت مستشفيات المحافظة إصابة أكثر من 80 شخصاً بحالات اختناق.

وفي إقليم كوردستان سجلت المستشفيات إصابة العشرات كذلك بحالات اختناق، الأمر الذي دفع بصحة الإقليم إلى دعوة المواطنين لتجنب الخروج من المنزل وارتداء الكمامات وخاصة المصابين بالربو وحساسية الجهاز التنفسي وأمراض القلب.