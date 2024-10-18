ارتفاع حصيلة الحادث المميت في ديالى إلى 8 ضحايا

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي، مساء الجمعة، بارتفاع حصيلة حادث سير لطلبة كلية الشرطة والكلية العسكرية في محافظة ديالى، إلى 8 ضحايا بينهم مدنيون.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "حصيلة حادث طريق بغداد - ديالى قرب جديدة الشط، ارتفع إلى 3 ضحايا جميعهم طلبة في كلية شرطة والكلية عسكرية، فضلاً عن 5 مصابين بينهم مدنيون وطلاب أيضاً".

وكان مصدر في الشرطة، أبلغ الوكالة، بوقت سابق من اليوم، بمصرع طالب كلية عسكرية وإصابة 3 معه جميعهم طلاب، نتيجة حادث سير ناجم عن اصطدام 3 مركبات في ناحية جديدة الشط على طريق بغداد – ديالى، أثناء التحاقهم إلى دوامهم، وجميعهم من أهالي ناحية جلولاء.