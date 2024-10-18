ارتفاع حصيلة الحادث المميت في ديالى إلى 8 ضحايا
شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي، مساء الجمعة، بارتفاع حصيلة حادث
سير لطلبة كلية الشرطة والكلية العسكرية في محافظة ديالى، إلى 8 ضحايا بينهم مدنيون.
وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "حصيلة حادث طريق
بغداد - ديالى قرب جديدة الشط، ارتفع إلى 3 ضحايا جميعهم طلبة في كلية شرطة والكلية
عسكرية، فضلاً عن 5 مصابين بينهم مدنيون وطلاب أيضاً".
وكان مصدر في الشرطة، أبلغ الوكالة، بوقت سابق من اليوم،
بمصرع طالب كلية عسكرية وإصابة 3 معه جميعهم طلاب، نتيجة حادث سير ناجم عن اصطدام
3 مركبات في ناحية جديدة الشط على طريق بغداد – ديالى، أثناء التحاقهم إلى دوامهم،
وجميعهم من أهالي ناحية جلولاء.