ارتفاع حصيلة حالات الاختناق الى نحو 30 شخصا جراء التسرب الغازي شرقي بغداد

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة بغداد/ الرصافة، يوم الخميس، ان عدد المصابين بحالات الاختناق جراء التسرب الغازي الذي حصل ليلة امس شرقي العاصمة ارتفعت الى قرابة 30 شخصا معظمهم من الأطفال.

وأوضح المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، ان انفجاراً لقنينة غاز "الكلور" وقع في معمل غاز "السعادة" الاهلي في منطقة حسينية المعامل مساء أمس الأربعاء اسفر عنه تسرب للغاز

وأضاف، أن هذا التسرب أدى إلى اختناق المواطنين في البيوت المجاورة للمعمل والبعيدة عنه أيضا، مشيرا إلى أن حصيلة حالات الاختناق ارتفعت لتبلغ 27 شخصا توزعت كالآتي: 12 منهم أطفال، و6 نساء، و9 رجال.

وكان مصدر أمني في بغداد قد افاد، مساء اليوم الأربعاء، بحدوث 20 حالة اختناق سببها "رائحة غريبة" في إحدى مناطق شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "20 حالة اختناق تم تسجيلها ليلة اليوم، داخل عدد من الدور السكنية، نتيجة استنشاقهم رائحة غريبة ضمن منطقة الشارع السياحي قرب منطقة الفضيلية شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة وتوجيه الأجهزة الأمنية المختصة إلى المنطقة لمعرفة مصدر الرائحة".