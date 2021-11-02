ارتفاع جديد لحادثة "الفلافل" في ميسان لتقارب 400 حالة تسمم

شفق نيوز/ كشفت دائرة صحة ميسان، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع جديد بحالات التسمم الغذائي في حادثة "مطعم الفلافل" ليقارب إجمالي الإصابات 400 حالة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الدائرة محمد الكناني، لوكالة شفق نيوز، إن "حصيلة حالات التسمم في المحافظة ارتفعت الى 390 حالة تسمم، غالبيتهم غادروا المراكز الصحية باستثناء 17 حالة حرجة ما تزال تحت العناية المركزة".

ومساء يوم أمس الاثنين، كشف مصدر طبي في ميسان، عن حصيلة جديدة لحالات التسمم الغذائي في "واقعة الفلافل" التي شهدتها المحافظة السبت الماضي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عدد حالات التسمم الغذائي في ميسان ارتفع الى 286 حالة، جميعها مستقرة طبياً باستثناء 12 حالة ما زالت تتلقى العلاج، وتسجيل حالة وفاة واحدة".

بدوره، أوعز قائد شرطة ميسان اللواء حسن السراي، الى كافة الجهات التحقيقية بمتابعة حالات التسمم، وعدم التهاون بملابسات الحادث وعرض التقرير التحقيقي أمام أنظاره بالسرعة الممكنة لاتخاذ ما يلزم بصدده.

وعلى إثر ذلك، ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قاضي محكمة تحقيق العمارة اتخاذ الإجراء القانوني بتوقيف صاحب المطعم و6 متهمين آخرين على خلفية حالة تسمم غذائي لعشرات المواطنين ووفاة أحدهم".

كما نفت سلسلة مطاعم "العطشان" للأكلات الشعبية العراقية، يوم الاثنين، افتتاح أي فرع لها خارج العاصمة بغداد، متوعدة بمقاضاة صاحب المطعم الذي شهد حالات تسمم جماعي في محافظة ميسان.

وقالت إدارة السلسلة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن تحطيم مطعم فلافل العطشان في ميسان نتيجة تسجل أكثر من 125 حالة تسمم و وفاة شاب ليلة أمس، ونؤكد أن هذا الفرع غير قانوني والاسم مسروق"، مؤكدة أن هذا المطعم في ميسان "ولا يمت لسلسلة مطاعم فلافل العطشان، وسيتم محاسبته قانونياً".