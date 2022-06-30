سیاسة
rss
كوردســتانيات
أمـن
مجتـمع
أخرى
اقتصـاد
عربي ودولي
القسم الفيلي
ريـاضة
منوعـات
فيديو
تقارير وتحليلات
مقـالات
كل الاخبار
ارتفاع جديد باصابات كورونا واستقرار الوفيات في العراق
Category: مجتـمع
Date: 2022-06-30T13:38:13+0000
ارتفاع جديد باصابات كورونا واستقرار الوفيات في العراق
related
العراق .. أكثر من 11 الف إصابة جديدة و63 حالة وفاة بكورونا خلال يوم واحد
Date: 2021-08-03 13:13:04
تراجع الإصابات وارتفاع الوفيات بكورونا في العراق
Date: 2022-02-17 13:02:37
27 وفاة و4846 إصابة جديدة بكورونا في العراق
Date: 2021-03-10 12:55:21
تراجع بالاصابات والوفيات بكورونا العراق
Date: 2021-08-18 13:07:02
العراق يسجل 823 اصابة و9 وفيات بكورونا خلال يوم واحد
Date: 2021-01-19 12:11:48
تراجع طفيف بالاصابات وارتفاع بالوفيات بكورونا العراق
Date: 2021-09-28 13:12:49
تسجيل حالتي وفاة وارتفاع باصابات كورونا في العراق
Date: 2022-06-18 14:00:48
العراق يسجل 76 حالة وفاة و4305 اصابات جديدة بكورونا
Date: 2020-09-18 11:47:00
We're sorry but Shafaaq website doesn't work properly without
JavaScript
enabled. Please enable it to continue.