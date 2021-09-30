ارتفاع بالاصابات والوفيات بكورونا العراق

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية خلال آخر 24 ساعة في العراق ارتفاعاً بالإصابات الوفيات بفيروس كورونا عن اليوم الذي سبقه.

وكان العراق قد سجل أمس في عموم مناطقه ومدنه 2254 إصابة بالوباء، و34 حالة وفاة.

وذكرت وزارة في بيان للموقف الوبائي اليومي أنها سجلت 2434 إصابة جديد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي العدد إلى 2003303.

وأشار البيان إلى تماثل 3497 مريضاً للشفاء التام ليصل مجموع حالات التعافي إلى 1910908.

وتوفي 39 مصابا بالفيروس ليصبح عدد حالات الوفيات الكلي 22260.

وتنشر وكالة شفق نيوز تفاصيل الموقف الوبائي والتلقيحي كما هو مبين أدناه: