ارتفاع جديد باعداد وفيات واصابات كورونا في العراق

شفق نيوز/ أظهر الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق ليوم الاحد، ارتفاع باعداد الوفيات والاصابات بالفيروس.

وأظهر الجدول البياني اليومي الذي تصدره وزارة الصحة العراقية، وورد إلى وكالة شفق نيوز، تسجيل 945 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية بينما كان عدد حالات الشفاء 2544.

وبين الجدول أن 15 مرضاً توفي جراء مضاعفات المرض، لافتة في ذات الوقت الى تلقي 29359 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.

وكان العراق قد سجل امس السبت، 878 إصابة جديدة و12 حالة وفاة، فضلا عن 2232 حالة شفاء.