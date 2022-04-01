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ارتفاع الأسعار يقتل متعة التبضع استعداداً لشهر رمضان (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-01T05:40:16+0000
ارتفاع الأسعار يقتل متعة التبضع استعداداً لشهر رمضان (صور)

شفق نيوز / وسط ارتفاع أسعار السلع الغذائية كافة، جراء أزمات داخلية وخارجية، بدت حركة إقبال المواطنين على التبضع استعداداً لشهر رمضان، شبه ضعيفة، وذلك قبل دخول شهر الصيام بيوم واحد فقط، وهو ما لم تألفه الأسواق العراقية خلال السنوات الماضية.

وتظهر عدسة وكالة شفق نيوز، تكدس المواد الغذائية الأساسية في المحال التجارية، مقابل ضعف الإقبال على الشراء، نتيجة آمال المواطنين بتوفير سلات رمضانية حكومية، كانت قد وعدت بها قبل أيام.

وكان مجلس الوزراء العراقي، قد وعد بتوزيع سلة غذائية مضاعفة ضمن البطاقة التموينية وصرف مبلغ طوارئ قدره 100 ألف دينار (70 دولارا) للفئات الهشة كبدل لارتفاع الأسعار.

وعلى مدى سنوات، تتوافد العائلات العراقية إلى سوق الشورجة المشهور بشتى أنواع الحلويات والتوابل والشاي والمطيبات، لتخزين البقالة والزخارف استعداداً لشهر رمضان.

 

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