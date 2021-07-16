ارتفاع اللسان الملحي في شط العرب ينذر بكارثة بيئية في البصرة

شفق نيوز / كشف مدير ناحية السيبة جنوب محافظة البصرة أحمد هلال، يوم الجمعة، عن ارتفاع نسبة الأملاح في مياه شط العرب أكثر من 14 الف TDS في الناحية والذي يمتد الى قضاء "ابو الخصيب".

وتوقع هلال، خلال تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، "وصول اللسان الملحي إلى مركز المدينة في حال عدم زيادة الاطلاقات المائية من ناظم قلعة صالح الواقع في محافظة ميسان".

واضاف هلال، أن "الاطلاقات المائية الحالية لا تفي بالغرض ويجب رفع الاطلاقات المائية الى مئة متر مكعب بالثانية"، مشيرا إلى أنه "في حال عدم المعالجة من قبل وزارة الموارد المائية وارتفاع نسبة الملوحة في القناة الاروائية والتي تعتبر المصدر الوحيد للمياه الصالحة للاستهلاك البشري قد يؤدي الأمر إلى كارثة بيئية تهدد الانسان والنبات والحيوان كما حصل في عام 2018".

وطالب مدير ناحية السيبة، الحكومة المحلية في البصرة بـ"الضغط على وزارة الموارد المائية لاعطاء المحافظة حصتها من المياه وعدم التجاوز عليها"، لافتا إلى أن "هناك ضائعات تصل من 10-15 متر مكعب داخل اراضي محافظات ميسان خلف ناظم قلعة صالح بسبب التجاوزات على حصة محافظة البصرة من قبل المزارعين ومشاريع اخرى".

وشدد هلال، على ضرورة "استخدام الطرق الدبلوماسية ومفاتحة الجانب الايراني بفتح نهر الكارون ليسهم في دفع اللسان الملحي وخاصة في أشهر الصيف".

ونزحت قرابة 350 أُسرة من البلدات والقرى الواقعة جنوب البصرة في العام 2018 شمالاً وتحديداً في قضاء أبي الخصيب وناحية السيبة، بسبب صعود اللساني الملحي البحري في حينها.