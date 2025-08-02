ارتفاع الحرارة يدفع ديالى لتمديد تقليص الدوام حتى 31 آب

شفق نيوز– ديالى

وجّه محافظ ديالى، عدنان الشمري، مساء السبت، بتمديد تقليص الدوام الرسمي في دوائر المحافظة كافة ليكون إلى الساعة الواحدة ظهراً لغاية 31 آب/أغسطس الجاري.

وأرجع محافظ ديالى، هذا القرار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إلى "الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وتأثيره على الصحة العامة".

وكان ديوان محافظة ديالى قرر، الشهر الماضي، تعديل أوقات الدوام الرسمي نظراً لارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب بيان الديوان ورد في حينها للوكالة، فإن "الدوام الصباحي الرسمي يبدأ في المحافظة والدوائر التابعة لها من الساعة السابعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً".

وأضاف ان "الدوام الميداني الصباحي، والذي يكون للموظفين العاملين خارج دوائرهم، يبدأ من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة صباحاً، على أن يبدأ الدوام المسائي من الساعة العاشرة ليلاً وحتى الثانية من بعد منتصف الليل".

هذا وكانت محافظات عدة، قررت، في وقت سابق من الشهر الماضي، تعطيل الدوام الرسمي، فيما أعلنت أخرى تعديلاً على ساعات الدوام، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لمستويات قياسية.

ومنذ مطلع تموز/ يوليو الماضي، تشهد المناطق الوسطى والجنوبية من العراق درجات حرارة مرتفعة تجاوزت الـ50 درجة مئوية.