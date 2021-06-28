"ارتدوا القبعات".. تهديد صحي يلاحق العمال في الانبار

شفق نيوز/ وجهت دائرة صحة الأنبار، يوم الاثنين، شريحة العمال بارتداء قبعات العمل والإكثار من شرب المياه ونصائح صحية أخرى، بهدف حمايتهم من الإصابة بضربة الشمس، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في العراق إلى 50 مئوية.

وقال مدير قطاع الصحة العامة في الأنبار، الدكتور محمد صباح، لوكالة شفق نيوز "من أهم ما يجب على العمال الأخذ به هو ارتداء القبعات، لأهميتها في الوقاية من أشعة الشمس المباشرة".

وأكد على أهمية "شرب كميات مناسبة من الماء، وتجنب العمل ضمن بيئة جافة، مثل المناطق الصحراوية وغيرها، حيث أنهم يكونون اكثر عرضة للجفاف والإصابة بضربة الشمس، والتي تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات".

ولفت إلى أن "هذه الاحتياطات ليست لشريحة العمال فحسب، بل للمواطنين بصورة عامة"، منبهاً إلى أن "الناس تظن أن ضربة الشمس لها علاقة بمرض التيفوئيد، وهذا غير صحيح لكون التيفوئيد مرض جرثومي وليس له علاقة بضربة الشمس، لكن خطورة الشمس المباشرة تكمن في فقدان الجسم للسوائل والأملاح وبالتالي يختل توازن الجسم، وقد يؤدي به إلى مضاعفات خطيرة".

وأوضح صالح، أن "التيفوئيد يتعلق بالاغذية الملوثة وخاصة المياه، وعلى المجتمع ان يعي هذا الأمر جيداً، ويتخذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون الإصابة بهذا المرض".

وأشار إلى أن "إجراءات تخفيض ساعات العمل في الدوائر الحكومية عند ارتفاع درجات الحرارة، أمر معمول به في الأنبار، ولكن الأحق بعناية ورعاية الدولة هم مراجعو الدوائر الحكومية، حيث على الحكومة توفير أماكن انتظار للمراجعين، وتطبيق سياسة إنجاز العمل عن بعد في الحالات الحرجة، كالتي نمر بها الآن".