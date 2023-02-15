بينها العاصمة بغداد .. خمس محافظات عراقية تعطل الدوام غدا الخميس

شفق نيوز/ قررت الحكومات المحلية في أربع محافظات عراقية بينها العاصمة بغداد، تعطيل الدوام غدا الخميس بمناسبة لإحياء مراسم ذكرى وفاة الإمام موسى بن جعفر في مدينة الكاظمية.

ووجه محافظ بغداد بتعطيل الدوام الرسمي في ديوان المحافظة والدوائر المرتبطة بها، ليوم غدٍ الخميس.

هذا وقد قررت كل من محافظة الديوانية والمثنى وديالى تعطيل الدوام الرسمي غدا ايضا.

وقررت محافظة كركوك منح الموظفين الراغبين بالتوجه لاداء زيارة الإمام الكاظم اجازة رسمية يوم غد الخميس.

هذا وكانت الحكومة المحلية في واسط قد أعلنت أمس الثلاثاء تعطيل الدوام غدا الخميس في المحافظة للمناسبة ذاتها.