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اخماد نيران اندلعت بـ10 دوانم لمحصول الحنطة في سامراء.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-18T07:04:19+0000
اخماد نيران اندلعت بـ10 دوانم لمحصول الحنطة في سامراء.. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، عن اخماد نيران اندلعت بـ10 دوانم لمحصول الحنطة في قضاء سامراء جنوبي المحافظة.  

وقالت في بيان لها اليوم، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفرزها انقذت ١٥٠ دونماً من محصول الحنطة ومرسة ماء محورية في منطقة صخرية التابعة لناحية المعتصم في سامراء من النيران"، مبينة أن "المفارز في مركز سامراء تمكنت من السيطرة على الحادث بوقت قياسي قصير وإخماد النيران المندلعة في 10 دوانم من محصول الحنطة بكل مهنية وأداء مميز".

وأوضحت أن "مفازر الاطفاء منعت توسع وانتشار النيران إلى باقي اجزاء الأرض غير المحصودة بدون اي أضرار بشرية"، عازية "سبب الحادث الى تماس كهربائي خارجي من الأسلاك الرئيسية الناقلة للكهرباء".

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