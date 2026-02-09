شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الاثنين، عن اخماد حريق مستشفى ابن رشد في بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني نجحت في فرض سيطرتها الكاملة على حريق اندلع داخل مستشفى ابن رشد للأمراض العقلية ببغداد، في وقت قياسي وبمهنية عالية، بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإنقاذ والإخلاء للمرضى الراقدين في المستشفى".

وأضافت "لقد استنفرت فرق الدفاع المدني وطوقت النيران، ونفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول إلى ردهات المستشفى في الطابق الاول والارضي وانهت عمليات الإخماد والتبريد دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وتابعت "على إثر ذلك، طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق، وذلك حسب السياقات القانونية المتبعة".