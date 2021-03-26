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اخماد حريق كبير أتى على سوق شعبية ببغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-26T08:02:37+0000
اخماد حريق كبير أتى على سوق شعبية ببغداد

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق كبير اندلع يوم الجمعة داخل سوق حي العامل الشعبي جنوب بغداد.

وذكرت المديرية أن الحريق نشب داخل 30 محلاً تجارياً مشيداً من ألواح "السندويج بنل" سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة والأمان، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ 360 محلا تجاريا اخر مجاوراً لموقع الحادث ومنعت امتداد النيران إلى الدور السكنية القريبة من السوق.

وقالت إنه تم احتواء الحريق دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم أضرارها المادية وعلى اثر ذلك طلب الدفاع المدني بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر .

 

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