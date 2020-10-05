اخماد حريق كبير بعملية استمرت سبع ساعات وسط بغداد .. صور

شفق نيوز/ اعلن مدير عام الدفاع المدني، يوم الاثنين، السيطرة على حريق سوق باب المعظم وسط العاصمة بغداد، مشيرا الى أن عمليات الاخماد استمرت 7 ساعات.

وقال اللواء كاظم سلمان بوهان، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن فرق اطفاء الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق سوق مجمع الكليات في منطقة باب المعظم وسط بغداد دون تسجيل خسائر بشرية.