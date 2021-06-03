اخماد حريق كبير اندلع داخل شركة صناعات في ديالى.. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الخميس، عن استنفار آلياتها لإخماد حريق كبير اندلع داخل شركة الصناعات البلاستيكية في محافظة ديالى.

وقالت المديرية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن آلياتها "احتوت حريقاً كبيراً اندلع داخل شركة رونق الجزيرة للصناعات البلاستيكية في ناحية جديدة الشط في محافظة ديالى".

وفي التفاصيل أوضح البيان، أن 10 فرق اطفاء طوقت النيران ومنعت امتداد السنتها الى كميات هائلة من خام خزين المواد البلاستيك دخل الشركة بعد أن بذلت جهوداً كبيرة لاحتواء الحادث وتحجيم الاضرار الاقتصادية الناتجة عنه، رغم صعوبة اخماد المواد البلاستيك المحترقة وانبعاثاتها الغازية السامة على صحة رجال الدفاع المدني وانهت الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية .

وعلى اثر ذلك، وفق البيان، طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل الشركة المذكورة .