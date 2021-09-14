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اخماد حريق قرب شركة الادوية في سامراء

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-14T09:13:22+0000
اخماد حريق قرب شركة الادوية في سامراء

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، باخماد حريق قرب شركة الادوية في قضاء سامراء جنوب شرق تكريت مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق ناجم عن احتراق حشائش ومخلفات انتاج قرب بناية (ابن حيان) الانتاجية في الشركة".

وأضاف، أن "الحريق لم يسبب اي اضرار او خسائر بشرية او مادية".

ويقع مقر الشركة في مدينة سامراء على بعد 50 كم جنوب مركز محافظة صلاح الدين وعلى بعد 120 كم شمال العاصمة بغداد، وبجانب منارة الملوية الشهيرة في سامراء وعلى مساحة من المباني و المسقفات تبلغ نحو  70,000 متر مربع وتبلغ مساحة المعمل نحو 520,000 متر مربع.

وتعد الشركة من افضل واكبر المصادر المحلية لتوفير الأدوية البشرية وبمواصفات عالمية داخل العراق.

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