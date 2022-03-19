اخماد حريقين احدهما اندلع داخل "كوفي شوب" وسط بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، يوم السبت، بإخماد حريق اندلع داخل مقهى وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق اندلع داخل "كوفي شوب الرمال" ضمن منطقة شارع فلسطين وسط بغداد.

وأضاف أن الحادث اسفر عن اضرار مادية فقط من دون وقوع إصابات بشرية.

وبحادث آخر وفي منطقة شارع فلسطين وتحديدا قرب نادي التركماني احترقت ثلاث مولدات اهلية على سطح بناية تمت السيطرة على الحادث من قبل فرق الدفاع المدني بدون خسائر بشرية فقط مادية، بحسب المصدر الذي قال إن سبب الحادث تماس كهربائي.