اخماد حريق اندلع في فندق ومبنى وسط كربلاء

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم السبت، اخماد حريق اندلع في فندق ومبنى وسط محافظة كربلاء، مشيرة الى اخلاء 42 نزيلاً.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها "أخمدت حادث حريق إندلع بفندق وعمارة قيد الإنشاء في منطقة باب الخان بمركز المحافظة بعد إخلاء 42 نزيلا من داخل الفندق".

وأوضحت أن مفارزها "سيطرت على الحادث وأخمدت ألسنة اللهب المتصاعدة من العمارة والفندق بكل مهنية وبوقت قياسي قصير، باستخدام عجلة السنوركل وإنقاذ النزلاء ونقلهم إلى مكان آمن".

يشار إلى أن سبب الحادث كان احتراق مولدة كهرباء أعلى عمارة قيد الانشاء وانتقال النيران إلى داخل الفندق.