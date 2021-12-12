اخماد حريق اندلع داخل مستشفى في الديوانية

شفق نيوز/ سيطرت فرق الدفاع المدني يوم الأحد على حادث حريق بسيط اندلع داخل غرفة الاشعة في الطابق الاول داخل مستشفى الحسين التعليمي في محافظة الديوانية .

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ان فرقها اخلت الكوادر الطبية والمراجعين من المواطنين بالتزامن مع عمليات اخماد الحريق ومنعت امتداد النيران داخل المستشفى وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية .

وعلى اثر ذلك استدعى الدفاع المدني خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ، وفقا للبيان.

وتكررت حوادث الحرائق في مستشفيات العراق وكان اعنفها الذي اندلع في مستشفى خاص للمصابين بكورونا في محافظة ذي قار وراح ضحيته العشرات من المرضى.